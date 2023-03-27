Два водителя и 18-летняя пассажирка пострадали в ДТП с «Фордом» и «Грантой» в Липецке

В Липецке в ДТП с «Фордом» и «Грантой» пострадали два водителя и 18-летняя пассажирка Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером пятницы, 24 марта, в Липецке произошло ДТП. В девять часов на улице Ангарская столкнулись «Лада Гранта» и «Форд». В результате аварии пострадали оба водителя и 18-летняя пассажирка иномарки.

За рулем американской машины сидел 31-летний липчанин, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. Отечественным авто управлял 27-летний мужчина.

В тот же день 37-летний водитель «Пежо» сбил 78-летнюю пенсионерку, сдавая назад. ДТП произошло утром в селе Красное на улице Газовиков. Женщину увезли на скорой с травмами. Автоинспекторы проводят расследование.

Напомним, в селе Липовка Добровского района в пожаре погибла 82-летняя пенсионерка. В диспетчерскую поступил звонок в 15:01. Огонь потушили два добровольца до приезда спасателей.