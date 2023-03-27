Первая аптечная сеть получила разрешение на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами в Белгороде

СБЕР ЕАПТЕКА запустила доставку рецептурных лекарств в Белгороде и пригородных районах в рамках эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Теперь покупатели могут заказать онлайн и получить с доставкой как безрецептурные лекарства и товары для здоровья, так и рецептурные лекарственные препараты из перечня, утверждённого Минздравом РФ.

Для оформления онлайн-заказа рецептурного препарата покупателю необходимо заранее получить электронный рецепт у лечащего врача, а затем выполнить нескольких простых действий:

- В Белгородской области пользователь сервиса может сразу найти нужное рецептурное лекарство в приложении или на сайте СБЕР ЕАПТЕКИ и добавить его в корзину.После этого сервис предложит покупателю пройти авторизацию или дать своё согласие на автоматическую сверку его данных с реестром рецептов в региональной ЕГИСЗ. Если проверка подтверждает наличие электронного рецепта, то пользователь может перейти к оформлению доставки.

- Затем покупатель может выбрать адрес и временной интервал для курьерской доставки.

- При курьерской доставке нужно только предъявить курьеру документ, подтверждающий личность, для сверки данных по электронному рецепту. Получить заказ может как сам покупатель, на чье имя выписан рецепт, так и человек с доверенностью от клиента.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:

«С 1 марта Белгородская область один из 3 регионов, которые участвуют в федеральном пилотном проекте по электронному оформлению рецептурных лекарств. И мы первый регион из трех, который выполнил все требования Росздравнадзора и этот проект у нас уже работает. Сервис доступен для всех аптек, кто захочет принять участие».

Валерий Перелетов, генеральный директор, член совета директоров СБЕР ЕАПТЕКИ:

«СБЕР ЕАПТЕКА упрощает покупку лекарственных препаратов для тех, кому это важно. В компании выстроена необходимая инфраструктура: от интеграции с системами электронных рецептов и специальных зон хранения на складе и в хабах до доставки рецептурных препаратов с соблюдением правил и «холодовой цепи». Это поможет провести эксперимент по доставке рецептурных лекарств с соблюдением всех требований и стандартов».

В СБЕР ЕАПТЕКЕ также можно заказывать рецептурные лекарства с получением в пунктах самовывоза (это собственные и партнерские аптеки). В Белгороде и Белгородской области действуют 74 аптеки для получения заказа из СБЕР ЕАПТЕКИ с самовывозом. При получении заказа необходимо предъявить фармацевту рецепт в электронном или печатном виде.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Развитие цифровых сервисов во всех сферах – одна из основных задач Сбера. И мы эффективно сотрудничаем с Правительством Белгородской области в данном направлении. Запуск сервиса по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами экономит самый ценный ресурс наших клиентов – время. Мы будем продолжать дальнейшую совместную работу с органами региональных властей по внедрению новых технологий, которые сделают жизнь наших клиентов более инновационной и безопасной. Надеюсь, в дальнейшем доставка рецептурных лекарств с помощью сервиса СБЕР ЕАПТЕКА будет доступна для всех жителей Черноземья».