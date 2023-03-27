Водитель «Дэу» сбил 65-летнюю пенсионерку на проспекте 60 лет СССР в Липецке

В Липецке сбили пенсионерку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 25 марта в Липецке сбили 65-летнюю пенсионерку. ДТП случилось на проспекте 60 лет СССР. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 61-летний водитель «Дэу», двигаясь задним ходом, наехал на пешехода. Женщину с травмами доставили в больницу.

В тот же день в областном центре на Воронежском шоссе сбили 53-летнего мужчину. Предварительно, за рулем «Шкоды» находился 42-летний водитель. Пострадавшего отвезли в медучреждение. Проводится расследование.

В эти выходные автоинспекторы выявили 7 634 нарушения Правил дорожного движения. За пьяную езду под административную статью попали 47 человек. Еще 172 – не пристегнулись. Автомобилисты 6 759 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. В 42 авариях никто из людей не пострадал.