За рождение первенца 178 молодым матерям в Липецкой области выплатили более 15 миллионов

В Липецкой области более 15 миллионов рублей выплатили 178 молодым матерям за рождение первенца Фото: Алина ПАЛАГИНА

С начала года в Липецкой области 178 молодым матерям выплатили 15,13 миллионов рублей. Единовременное пособие за рождение первенца получают липчанки от 18 до 24 лет.

В регионе сумма помощи составляет 85 тысяч, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. В прошлом году 1 267 мамам перечислили деньги в размере 107,7 миллионов рублей.

Напомним, в январе в регионе родились 665 детей. На свет появились 10 пар близнецов. У большинства липчанок родились первенцы – 38%. Второму малышу дали жизнь 34% жительниц. Многодетными мамами стали 28% женщин. В тот же месяц в Липецкой области расписались 287 пар. Количество браков уменьшилось на 7% по сравнению с январем прошлого года.