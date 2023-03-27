Женам и матерям участников СВО из Липецкой области бесплатно меняют зимние шины на летние

В Липецкой области женам и матерям участников СВО бесплатно меняют зимние шины на летние
Фото: принтскрин видео.
В Липецкой области продолжают помогать семьям участников СВО. В этот раз женам и матерям бойцов бесплатно меняют зимние шины на летние.
Идею поддержали главы районов и предприниматели, сообщает пресс-служба регионального правительства. На данный момент поступило 300 обращений.
Всего в регионе отработали 10 тысяч заявок от семей липецких военнослужащих. Поддерживают как льготами, так и социальным обслуживанием. Муниципалитеты помогают с ремонтом, проведением газа и другими просьбами.
Родственникам участников спецоперации также предоставляют необходимые лекарства. Липчане обращались по поводу трудоустройства, мест в детских садах, уменьшения кредитов и за юридическими консультациями.
Напомним, более 15 миллионов рублей выплатили 178 молодым матерям в Липецкой области за рождение первенца. Единоразовое пособие могут получить липчанки от 18 до 24 лет.