В сети появилось видео со школьником, гуляющим по краю моста через Каменный Лог в Липецке

Видео со школьником, гуляющим по мосту через Каменный Лог в Липецке, ошубликовали в сети Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 27 марта, в социальных сетях Липецка появился шокирующий ролик. Горожане сняли на видео школьника, гуляющего по краю моста через Каменный Лог.

Подросток перелез через ограждение и пошел в сторону торгового центра на улице Терешковой. На записи видно, как любитель адреналина цепляется руками за перила и бодро шагает.

К счастью, опасное путешествие обошлось без трагических последствий. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

– По факту публикации в социальных сетях проведут проверку, – сообщили lipetsk.kp в пресс-службе регионального УМВД. – Сотрудники органов изучат видео.

Напомним, региональная прокуратура начала проверку из-за балкона, рухнувшего в жилом доме. ЧП произошло в Грязях на улице Правды.