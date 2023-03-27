До 12 градусов тепла и без дождей в Липецке 28 марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 28 марта в Липецке ожидается облачная погода. Ночью около 3 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +12 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 742 мм рт.ст.

В среду 29 марта в областном центре пасмурно. В темное время суток 6 градусов со знаком «плюс». Днем прогреется до 12 градусов выше ноля. С утра и до вечера будет идти дождь. Ветер южной четверти 11-13 м/с. Атмосферное давление ночью продолжит падать, а днем поднимется до 743 мм рт.ст.

Световой день с каждым разом становится длиннее: 12 часов 46 минут.