Во вторник 28 марта на 19 улицах Липецка отключат свет, на 15 - воду

В Липецке во вторник отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 28 марта в Липецке отключат свет и воду. На сетях продолжаются ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Звездная, 3/4, 7, 8, 8/2; Космонавтов; Филипченко; Бригадная, 19; Добровская, 7, 20; Локомотивная, 11, 63; Светлова, 10; Череповецкая, 17; Шаумяна, 4, 22; Союзная, 5а; Бурлакова; Железногорская; Ладыгина; Патриотическая; Писарева; Тихая; Ярославская; Жуковского; проезд Потапова, 1а, 10, 16, 16а. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83; Киевская, 1, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-4, 3а; переулок Вишневый, 1а, 5; проспект Победы, 55, 57, 61.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Депутатская, Чкалова, Володарского, Даргомыжского, Воровского, переулок Вишневый, Фруктовый, Верхний, Крымский, Верещагина.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №55 по улице Депутатская. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.