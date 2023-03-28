Мемориалу Скорбящая мать на Сокольском кладбище вернут прежний облик к 9 Мая в Липецке

В Липецке вернут прежний облик мемориалу Скорбящая мать ко Дню Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

К 9 Мая в Липецке вернут прежний облик мемориалу Скорбящая мать на Сокольском кладбище. В торгах победил местный подрядчик. На стену Памяти нанесут имена земляков, погибших на Великой Отечественной войне. Рабочие размесят новую скульптуру из барельефа и золотую надпись «Вечная слава героям».

Сейчас липецкий скульптор Андрей Сулин трудится над композицией из глины, сообщает пресс-служба мэрии. Затем мастер сделает гипсовую форму и металлический каркас. Останется отлить памятник из полимера и покрыть золотом.

В архивах отыскали информацию о 311 жителях Сокольского поселка, павших в годы ВОВ. Инициалы героев появятся на новом мемориале. Несколько плит оставят пустыми на случай, если найдется информация о других погибших. Барельеф частично готов. Специалисты приступили к распиловке гранита, уже наносят гравировку.