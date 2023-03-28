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НовостиПроисшествия28 марта 2023 6:31

Деревянная хозяйственная постройка площадью в 30 квадратов сгорела в селе под Липецком

Пожар тушили два расчета МЧС
Алина ПАЛАГИНА
В селе под Липецком сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью в 30 квадратов

В селе под Липецком сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью в 30 квадратов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром минувшего понедельника, 27 марта, в селе Сенцово под Липецком сгорела деревянная хозяйственная постройка. Площадь сооружения составила 30 квадратов. Спасателей вызвали в 7:57. На улицу Северный проезд выехали два пожарных расчета.

Пламя полностью уничтожило постройку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. К счастью, никто не пострадал.

В тот же день в областном центре загорелась квартира в пятиэтажном доме. В диспетчерскую позвонили около десяти часов утра. На улицу Энергостроителей, 9 приехали четыре пожарных машины и автолестница. Однако огонь удалось потушить до приезда спасателей.

Сгорела мебель и вещи на площади в один квадратный метр. Пострадавших нет.