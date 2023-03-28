Пять пьяных водителей поймали автоинспекторы за сутки на дорогах Липецкой области

За сутки на дорогах Липецкой области поймали пять пьяных водителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы поймали пять пьяных водителей. Липчан привлекли к административной ответственности. Всего жители региона нарушили правила дорожного движения 4 128 раз.

Также за езду без ремня безопасности административное наказание получили 54 автолюбителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Дорожные камеры зарегистрировали 3 760 случаев, когда водители превышали скорость, выезжали на встречку и парковались в неположенном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам о безопасности. За рулем необходимо брать во внимание все факторы риска – трафик, особенности машин, состояние дороги и погоду.

Напомним, в Липецке водитель «Дэу» сбил 65-летнюю пенсионерку на проспекте 60 лет СССР. Горожанин не заметил женщину, когда сдавал назад.