Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 8:16

Правительство Липецкой области показало, каким станет лагерь «Прометей» после ремонта

Проект реконструкции поддержали в Минпросвещения России
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Таким станет лагерь «Прометей» после реконструкции в Липецкой области

Таким станет лагерь «Прометей» после реконструкции в Липецкой области

Фото: принтскрин видео.

Липецкие власти показали, каким будет лагерь «Прометей» после реконструкции. Визуализацию проекта представили в Совете Федерации, где проходят Дни Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, обновление любимого липчанами места отдыха уже идет. В этом году отремонтируют стадион, спортивные площадки, костровую, фонтан и центральную площадь. Также специалисты займутся инженерными сетями и котельной. Позже на территории возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и интеллект-центр.

Проект реконструкции «Прометея» поддержали в Минпросвещения России. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что области окажут финансовую поддержку. О том, сколько стоит проект, объявит правительство региона.