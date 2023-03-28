Правительство Липецкой области показало, каким станет лагерь «Прометей» после ремонта

Таким станет лагерь «Прометей» после реконструкции в Липецкой области Фото: принтскрин видео.

Липецкие власти показали, каким будет лагерь «Прометей» после реконструкции. Визуализацию проекта представили в Совете Федерации, где проходят Дни Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, обновление любимого липчанами места отдыха уже идет. В этом году отремонтируют стадион, спортивные площадки, костровую, фонтан и центральную площадь. Также специалисты займутся инженерными сетями и котельной. Позже на территории возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и интеллект-центр.

Проект реконструкции «Прометея» поддержали в Минпросвещения России. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что области окажут финансовую поддержку. О том, сколько стоит проект, объявит правительство региона.