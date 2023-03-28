Под Липецком на безработного отца завели уголовное дело за долг по алиментам в 300 тысяч

Под Липецком безработный отец задолжал по алиментам 300 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отец перестал выплачивать алименты на ребенка. Безработный житель Лев-Толстовского района задолжал более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в прошлом году мужчину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Но после этого в его жизни мало что изменилось. Горе-отец так и не устроился на работу. Финансово помогать своему несовершеннолетнему чаду он также не стал.

Тогда на него завели уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Ход дознания будет контролировать прокуратура Лев-Толстовского района Липецкой области.