Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 марта 2023 10:27

Под Липецком на безработного отца завели уголовное дело за долг по алиментам в 300 тысяч

Мужчина не стал финансово помогать ребенку даже после административной статьи
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком безработный отец задолжал по алиментам 300 тысяч рублей

Под Липецком безработный отец задолжал по алиментам 300 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отец перестал выплачивать алименты на ребенка. Безработный житель Лев-Толстовского района задолжал более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в прошлом году мужчину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Но после этого в его жизни мало что изменилось. Горе-отец так и не устроился на работу. Финансово помогать своему несовершеннолетнему чаду он также не стал.

Тогда на него завели уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Ход дознания будет контролировать прокуратура Лев-Толстовского района Липецкой области.