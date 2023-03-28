Спасатели вывели заблудившихся людей из леса у села Двуречки под Липецком

Под Липецком компания заблудилась в лесу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 27 марта в Липецкой области спасатели вывели из леса группу людей. Компания прогуливалась в массиве у села Двуречки и заблудилась. В какой-то момент они поняли, что затерялись между деревьев и не могут вернуться обратно.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, к ним на помощь пришли спасатели. Специалисты отыскали любителей прогулок и вывели их из леса.

Напомним, если вы заблудились, нужно остановиться и сосредоточиться. Следует вспомнить последнюю примету на пути и постараться выбраться к ней. Также помогут знакомые ориентиры: железная дорога, река, постройки, шоссе. Прислушайтесь - в тишине может раздаться звук работающего двигателя, лай собаки и тд. Лесная дорога всегда выводит к жилью. Двигаясь по лесу, необходимо сверять курс по неподвижным предметам.

Помните, что муравейники всегда располагаются с южной стороны деревьев. Мох предпочитает северное направление. С южной стороны годовые кольца пня толще, а кроны деревьев пышнее.