В Липецке спасатели выгнали летучую мышь из квартиры и сняли с дерева 9-летнего школьника

Липецкие спасатели сняли с дерева 9-летнего мальчика Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

На прошлой неделе с 19 по 26 марта спасатели более 30 раз выезжали по вызовам жителей Липецка. Из квартиры на улице Петра Смородина они выгоняли летучую мышь. Она долго сопротивлялась, но в итоге с громкими криками выпорхнула в окно. Также помощь понадобилась 9-летнему школьнику. Нога мальчика застряла между веток на дереве на улице Горького.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 92-летний пенсионер три дня не выходил на связь с родственниками. Спасатели вскрыли дверь его квартиры. К счастью, пожилой мужчина оказался жив. Его передали медикам.

На улице Карьерная с крыши гаража пришлось снимать пьяного липчанина. Также городские спасатели помогали пожарным эвакуировать жильцов из подъезда дома на Стаханова, где в подвале случился пожар из-за короткого замыкания.