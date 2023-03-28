На каких улицах Липецка отключат холодную воду и свет в среду 29 марта

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 29 марта в Липецке отключат свет и холодную воду. Причина тому – ремонт на сетях. Так, с 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: проспект 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспект Победы, 114, 114/1; проезд Сиреневый, 1-3, 2а, 2б, 2в, 5. Подробности в «Россети Центр» по круглосуточному телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Чапаева, 2, 2а, 4; Карьерная, 2; 9 Января, 1А, 7, 10, 10а, 10/2; Елецкая, 8А, 10, 10а, 10/2, 63, 67, 67А, 69, 71А, 71; Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39Б, 39А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 116, 116А, 120, 122, 122А, 205А, 109, 109А, 109Б, 109В, 109Г, ст.122Д, 122В, 123, 124А, 126, 126А, 126Б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Маяковского, 20 Партсъезда, Чапаева, Красная, Дарвина, Энергетическая, Димитрова, ул. Кольцевая, 9 Января, Тимура Фрунзе, Карьерная, Елецкая, Академика Павлова, Лескова, Студеновская, Салтыкова-Щедрина.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №8А по улице Елецкая. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.