В Липецке полицейские поймали 23-летнего курьера мошенников, который обманул трех женщин

В Липецке полицейские задержали курьера мошенников Фото: принтскрин видео.

Полицейские задержали курьера мошенников, который похитил деньги у трех жительниц Липецка и района 200 тысяч рублей. Так, 90-летней пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ОВД. Он сообщил, что внук женщины пострадал в ДТП и ему срочно требуется помощь. Позже к ней пришел молодой человек. Она не стала впускать незнакомца в квартиру, а скинула сверток с деньгами с балкона. Липчанка отдала аферистам 40 тысяч рублей, хотя ее внук был жив и здоров.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще две жительницы района. Они передали курьеру 160 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили личность злодея и задержали его. Им оказался 23-летний житель областного центра.

Парень рассказал, что о работе курьером узнал из Интернета. Он понимал, что заработок незаконный, но все равно согласился. В этой должности он пробыл пару дней. За это время он «заработал» 12 тысяч рублей. Остальные деньги перевел на банковские счета кураторов.

Возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители пытаются установить других участников преступной схемы.