Под Липецком осудят 52-летнего мужчину, который изрезал племянника в его день рождения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 52-летнего мужчину, который изрезал своего племянника. По данным следствия, в январе 2023 года житель Добровского района отмечал день рождения родственника в селе Порой. Дядя и виновник торжества поссорились. Оба были пьяны.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый дважды ударил ножом именинника в грудную клетку и подбородок. Племянник сам вызвал скорую. Его положили в больницу. Эксперты отметили, что мужчине причинили тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Злодей признал вину и написал явку с повинной. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.