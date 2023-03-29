Совет Федерации одобрил открытие центра женского здоровья с лабораторией ЭКО в Липецке

В Совете Федерации одобрили создание центра женского здоровья в Липецке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувший вторник, 28 марта, на комитете по соцполитике Совет Федерации одобрил создание центра женского здоровья в Липецке. Здесь появится новая лаборатория ЭКО.

Центр хотят открыть в старом корпусе областного роддома. Его оборудуют всем необходимым для планирования детей. Семьи смогут получить консультацию у генетиков. Также заработает школа репродуктивных технологий.

На ремонт здания понадобится 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Липецкая область соберет документы, чтобы проект включили в государственную программу.

Напомним, с 27 по 29 марта в Совете Федерации в Москве проходят дни Липецкой области. Регион представляет проекты по нескольким направлениям политики – социальной, экономической и аграрно-продовольственной.