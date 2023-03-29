Школа под Липецком задолжала поставщику питания 360 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Поставщик школьного питания обратился в прокуратуру Липецкой области. Представитель фирмы сообщил, что у организации заключен контракт с учебным заведением №35. Однако, школа некоторое время не перечисляет плату за услуги. Образовалась задолженность в 360 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по обращению поставщика провели проверку. Прокурор внес в адрес директора школы представление. Заведение должно погасить долг.

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