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НовостиОбщество29 марта 2023 9:02

Школа под Липецком задолжала поставщику питания 360 тысяч рублей

Прокурор внес представление в адрес директора учебного заведения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Школа под Липецком задолжала поставщику питания 360 тысяч рублей

Школа под Липецком задолжала поставщику питания 360 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Поставщик школьного питания обратился в прокуратуру Липецкой области. Представитель фирмы сообщил, что у организации заключен контракт с учебным заведением №35. Однако, школа некоторое время не перечисляет плату за услуги. Образовалась задолженность в 360 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по обращению поставщика провели проверку. Прокурор внес в адрес директора школы представление. Заведение должно погасить долг.

Напомним, липецкие власти показали, как будет выглядеть лагерь «Прометей» после реконструкции. Они представили визуализацию проекта в Совете Федерации. Его поддержали в Минпросвещения России. Области пообещали оказать финансовую поддержку. Подробности здесь.