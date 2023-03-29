До четырех полос расширят дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119

Дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119 расширят до четырех полос Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119 расширят до четырех полос. Проект включат в госпрограмму «Развитие транспортной системы», сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Решение приняли 28 марта на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

Участок длиной в 52,2 километра соединяет особую экономическую зону «Липецк» и федеральную трассу М4 «Дон». Однако магистраль часто перегружается. Две полосы не справляются с интенсивным движением.

Напомним, Совет Федерации одобрил создание центра женского здоровья в Липецке. Отрыть его планируют в старом здании областного роддома. Здесь появятся лаборатория ЭКО и школа репродуктивных технологий. Генетики будут консультировать семьи, которые планируют детей.