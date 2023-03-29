6 890 человек заболели ОРВИ за неделю в Липецкой области, у 56 пациентов – грипп

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 6 890 человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 6 890 человек. Гриппом заразились 56 пациентов. По данным Роспотребнадзора, показатель по сравнению с прошлой неделей снизился почти на 19% в регионе. Более половины заболевших – дети до 14 дет.

Больше всего липчан, подхвативших инфекцию, живут в областном центре. В больницы Липецка с ОРВИ обратились 4 456 горожан. Врачи обнаружили грипп у 44 человек. В городе уровень заболеваемости уменьшился примерно на 24% за неделю.

Результаты анализов показали, что в регионе преобладают вирусы гриппа – около 77%; парагриппа – 12% и РС-вирусы – 7%.

Медики напоминают о профилактике респираторных инфекций. Самое главное правило – регулярно мыть или обрабатывать руки антисептиком. В автобусах или других общественных местах рекомендуют носить маску. При желании можно сходить к терапевту и выписать лекарства для повышения иммунитета. Также врачи не советуют заниматься самолечением.