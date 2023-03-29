Двое жильцов погибли и трое пострадали в пожаре в квартире под Липецком

В Добринском районе Липецкой области сгорела квартира: есть пострадавшие и погибшие Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 28 марта в горящей квартире в Липецкой области погибли два человека и три пострадали. Пожар случился в жилом доме Добринского района. На улицу Строителей у станции Плавица стянулись 10 спасательных расчетов.

Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры вырывалось пламя. Подъезд заволокло дымом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели эвакуировали 35 жителей, спасли 6 человек. К сожалению, пострадали 3 жильцов. Еще 2 человек спасти не удалось.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Напомним, что на днях спасатели вывели заблудившихся в лесу людей. Компания потерялась в массиве около села Двуречки Грязинского района. Подробности здесь.