Светофоры на Механизаторов и Московской в Липецке сгорели из-за изношенной защиты от влаги

Светофоры в Липецке сгорели из-за изношенных резиновых уплотнителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

Специалисты выяснили причину, по которой сгорели светофоры на улицах Московская и Механизаторов в Липецке. Проверка показала, что у регулировщиков износилась защита от влаги.

Сказалась многолетняя эксплуатация, сообщает пресс-служба мэрии. Резиновые уплотнители, которые не должны пропускать воду, испортились. Перепады температуры, воздействие ультрафиолета, дожди и снег привели к разгерметизации. То есть, корпус стал проницаемым.

Влага попала на клеммные колодки – контакты замкнуло. Поэтому светофоры и загорелись. Теперь сотрудникам предстоит поменять оборудование на 2 249 регулировщиках, чтобы исключить подобные ЧС. Рабочие обновили аппаратуру на 81 устройстве. К концу недели починят светофоры на Прокатной и проспекте Мира.