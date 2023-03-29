Центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера откроют в ОЭЗ «Липецк»

На территории ОЭЗ «Липецк» откроют центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На территории ОЭЗ «Липецк» откроют центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера. 28 марта регион представил проект в Совете Федерации, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Сенаторы одобрили строительство учебного корпуса. Центром также заинтересовались местные предприятия. Выпускников будут брать на работу в крупные фирмы. Ожидается, что проект поможет реализовать ЛГТУ.

По словам губернатора Игоря Артамонова, в регионе существует дисбаланс специальностей. Теперь планируют уделять больше внимания потребностям работодателей. В ссузах хотят увеличить набор на востребованные профессии, уменьшив количество мест по другим направлениям.

Напомним, дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119 расширят до четырех полос. Магистраль протяженностью в 52,2 километра соединяет особую экономическую зону с М4 «Дон».