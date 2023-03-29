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НовостиОбщество29 марта 2023 12:27

Центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера откроют в ОЭЗ «Липецк»

Выпускники смогут устроиться на местные предприятия
Алина ПАЛАГИНА
На территории ОЭЗ «Липецк» откроют центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера

На территории ОЭЗ «Липецк» откроют центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На территории ОЭЗ «Липецк» откроют центр подготовки инженеров для машиностроительного кластера. 28 марта регион представил проект в Совете Федерации, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Сенаторы одобрили строительство учебного корпуса. Центром также заинтересовались местные предприятия. Выпускников будут брать на работу в крупные фирмы. Ожидается, что проект поможет реализовать ЛГТУ.

По словам губернатора Игоря Артамонова, в регионе существует дисбаланс специальностей. Теперь планируют уделять больше внимания потребностям работодателей. В ссузах хотят увеличить набор на востребованные профессии, уменьшив количество мест по другим направлениям.

Напомним, дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119 расширят до четырех полос. Магистраль протяженностью в 52,2 километра соединяет особую экономическую зону с М4 «Дон».