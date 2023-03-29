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НовостиОбщество29 марта 2023 12:29

Проезд через железнодорожные пути частично перекроют для машин на Московской в Липецке

Автомобилям оставят одну полосу на переезде около микрорайона «Университетский»
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке частично перекроют проезд через железнодорожные пути на Московской

В Липецке частично перекроют проезд через железнодорожные пути на Московской

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на улице Московская частично перекроют движение через железнодорожный переезд. Причина тому – ремонт путей. Его проведут около здания №32/1. Речь идет о дороге, которая ведет к микрорайону «Университетский».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для машин оставят только одну полосу. Ограничения начнут действовать с 29 марта 22.00 до утра 30 марта. Липецким водителям приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119 расширят. Там планируют оборудовать 4 полосы для движения. Такое решение приняли на комитете по экономической политике в Совете Федерации. Там проходят дни Липецкой области.