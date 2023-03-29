Проезд через железнодорожные пути частично перекроют для машин на Московской в Липецке

В Липецке частично перекроют проезд через железнодорожные пути на Московской Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на улице Московская частично перекроют движение через железнодорожный переезд. Причина тому – ремонт путей. Его проведут около здания №32/1. Речь идет о дороге, которая ведет к микрорайону «Университетский».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для машин оставят только одну полосу. Ограничения начнут действовать с 29 марта 22.00 до утра 30 марта. Липецким водителям приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что дорогу из Липецка в Елец на трассе Р-119 расширят. Там планируют оборудовать 4 полосы для движения. Такое решение приняли на комитете по экономической политике в Совете Федерации. Там проходят дни Липецкой области.