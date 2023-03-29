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НовостиОбщество29 марта 2023 15:16

6 печек-буржуек и 40 блиндажных свечей сделали для бойцов СВО студенты Елецкого колледжа

Гуманитарную помощь из Липецкой области отправляют вместе с волонтерами
Алина ПАЛАГИНА
Студенты Елецкого колледжа собрали посылку с блиндажными свечами и печками-буржуйками бойцам в зону СВО

Студенты Елецкого колледжа собрали посылку с блиндажными свечами и печками-буржуйками бойцам в зону СВО

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области педагоги и студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий собрали посылку для бойцов СВО. Учащиеся сделали шесть печек-буржуек, десять треног для котелков и 40 блиндажных свечей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Студенты трудились под руководством наставников в колледже. Технологи занимались чертежами для печек. До конца работу доводили сварщики. Гуманитарную помощь отправили волонтерам в штаб общественной поддержки «Своих не бросаем».

Напомним, в Липецкой области женам и матерям участников спецоперации бесплатно меняют зимнюю резину на летнюю. Пока от семей военнослужащих поступило 300 заявок. Инициативу поддержали главы районов и бизнес.