Питьевую воду отключат на 20 улицах Липецка в четверг 30 марта

30 марта в Липецке отключат питьевую воду на 20 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 30 марта, в Липецке отключат питьевую воду на 20 улицах. Краны пересохнут с девяти утра до пяти вечера на улице 60 лет СССР, 20 и 20а, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Машина с водой приедет на 60 лет СССР, 20а.

С десяти утра до восьми вечера холодную воду отключат жителям по адресам: улицы Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Шишкина, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-ая Гранитная, Железнодорожная, Чайковского, Тельмана, Федора Лузана, Минская, 4б, 4б корпус 1; Калинина; Скороходова; 40 лет Советской Армии; Радиаторная и Лесная.

Воду будут раздавать на четырех точках – Тельмана, 88; Минская, 4б; Калинина, 40 и Лесная, 1. Липчан предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.