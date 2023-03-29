81-летняя пенсионерка вышла из санатория на прогулку и заблудилась в лесу Липецкой области

Пенсионерка заблудилась во время прогулки в лесу в Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области 81-летняя пенсионерка заблудилась в лесу. Женщина, отдыхающая в санатории «Лесная сказка», решила выйти на променад.

Во время прогулки липчанка задумалась и не заметила, как оказалась в глуши Фащевского участкового лесничества. Когда бабушка поняла, что найти дорогу назад самостоятельно не получится, то позвонила на «112».

Пенсионерка вовсе не растерялась. Она нашла квартальный столб и передала диспетчеру цифры, написанные на указателе. Затем любительница прогулок спокойно дождалась помощи, сообщает пресс-служба регионального управления лесного хозяйства. Путешественницу доставили обратно в санаторий.

Напомним, в этом году в регионе посадят 600 гектаров леса. Деревья начнут высаживать с апреля.