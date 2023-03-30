В честь погибшего в СВО Данила Рущинского открыли мемориальную доску в селе под Липецком

Фото из телеграм-канала главы администрации Добринского района Александра Пасынкова Фото: с сайта

В минувшую среду, 29 марта, в селе Средняя Матренка Липецкой области открыли мемориальную доску в честь Данила Рущинского, погибшего год назад в СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Добринского района Александр Пасынков.

Церемонию провели в местной школе, которую окончил боец. Почтить память солдата пришли односельчане и члены семьи – родители, младшие брат и сестра.

Липчанин подписал контракт во время службы в армии. После начала спецоперации отравился в зону боевых действий.

Военнослужащий получил смертельное ранение во время минометного обстрела. Сражение происходило у деревни Малая Рогань под Харьковом. 16 апреля Данила похоронили на сельском кладбище. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.