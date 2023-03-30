Постановление о поддержке Президента России принял областной Совет депутатов в Липецке

Липецкий областной Совет депутатов принял постановление о поддержке Президента России Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 30 марта, в Липецком областном Совете депутатов состоялась 23 сессия. Народные избранники приняли постановление о поддержке главы государства, сообщила в социальных сетях пресс-служба облсовета. Депутаты заявили, что одобряют все решения Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.

Действия Международного уголовного суда в облсовете назвали ничтожными. Депутаты посчитали его решение незаконным.

– Считаем эти незаконные действия актом агрессии против нашей страны, на который должен быть дан адекватный ответ, – отметили народные избранники на сессии.

Напомним, в Липецком горсовете произошли изменения. 28 марта на 33 сессии депутаты выбрали нового вице-спикера. Заместителем председателя назначили Евгения Павлова.