В Липецке прокуратура потребовала закрыть пивной магазин в пятиэтажке на Звездной

Прокуратура Советского района в Липецке потребовала закрыть пивной магазин в жилом доме Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жильцы дома №15/2 по улице Звездная в Липецке пожаловались в прокуратуру Советского района на пивной магазин. После обращения ведомство и сотрудники регионального Управления потребрынка проверили заведение. Правоохранители потребовали закрыть торговую точку.

Как выяснилось, владелец сделал вход для посетителей со стороны фасада. Такое предпринимательское решение нарушает Закон Липецкой области №118-ОЗ о продаже алкоголя.

Бизнесмену грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей по части 2 статье 14.16 КоАП РФ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. У владельца также могут конфисковать спиртные напитки.

Стражи порядка подготовили иск в суд, чтобы предпринимателю запретили торговать алкоголем в доме.

Напомним, школа под Липецком задолжала за питание поставщику 360 тысяч. Представитель фирмы обратился в региональную прокуратуру