Из-за ремонта на электросетях свет отключат на шести улицах Липецка в пятницу 31 марта

31 марта в Липецке отключат свет жителям домов на шести улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 31 марта, в Липецке отключат свет на шести улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети. С девяти утра до четырех дня отключение затронет жителей домов по улицам: Ворошилова, 4, 4а; Первомайская, 30, 30а, 34; Перова, 2а; Советская, 13, 13а, 21, 25, 7 и проезд Потапова, 12а.

Также с девяти утра до трех тря электричества не будет у жителей дома №4 по улице Рудничная, сообщает пресс-служба мэрии. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры «Россети Центр» отвечают на звонки круглосуточно.

Напомним, в областном центре перекрыли движение на пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова. Причина тому – просевший грунт по краю дороги. Водители не смогут проехать в районе дома №11.