Для фур с грузом более 6 тонн ограничат движение по дорогам Липецкой области с 1 апреля

С 1 апреля в Липецкой области ограничат движение для большегрузов Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 1 апреля в Липецкой области для большегрузов ограничат движение по региональным дорогам. Временное правило коснется фур, которые перевозят более 6 тонн.

Ограничение продлится до конца апреля, сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области. Все дело в том, что с наступлением весны трассы необходимо просушить. В это время дорожное покрытие может не выдержать больших нагрузок.

Напомним, движение на пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова в Липецке перекрыли. Автомобилисты не смогут проехать по дороге у дома №11 – на участке просел грунт. Специалисты извиняются за возникшие неудобства и просят липчан с пониманием отнестись к временным трудностям.

Также в областном центре капитальный ремонт дорог начался с улицы Белянского. В 2023 году в городе восстановят 38 проездов.