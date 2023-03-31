Помидоры подорожали на 18% за три недели в Липецкой области

За три недели в Липецкой области помидоры подорожали на 18% Фото: Архив "КП"

За три недели в Липецкой области подорожали помидоры на 18%. По данным Липецкстата на 13 марта, килограмм овоща стоил 186 рублей, а 20 марта – уже 193. За прошлую неделю цена выросла на 2%. Теперь за килограмм помидоров, в среднем, придется отдать 197 рублей. Также за неделю примерно на 2% увеличилась стоимость поваренной соли.

В остальном, цены на многие продукты снизились с 20 по 27 марта. Свекла подешевела на 6%; лук – 4%; стерилизованное молоко – 3%; морковь – 2%; творог и капуста – более 1%. Килограмм творога обойдется в 371 рубль, лука – 44, моркови – 34, свеклы – 28, капусты – 20 и литр молока – 80 рублей.

Стоимость мяса в регионе практически не изменилась. Дешевле на 1% стала курица – 138 рублей за килограмм. Цена свинины уменьшилась менее, чем на процент – стоит 254 рубля. В регионе килограмм говядины можно купить за 434 рубля, а баранины – 545.