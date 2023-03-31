Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 8:32

Семьи ветеранов и бойцов СВО включили в программу льготной догазификации Липецкой области

Законопроект приняли в облсовете 30 марта
Алина ПАЛАГИНА
В программу льготной догазификации включили семьи ветеранов и бойцов СВО

В программу льготной догазификации включили семьи ветеранов и бойцов СВО

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области расширили список жителей, которые могут рассчитывать на бесплатную догазификацию. Депутаты облсовета приняли законопроект в минувший четверг, 30 марта. В льготную программу включили ветеранов боевых действий и участников СВО, а также их семьи.

Липчане смогут поучаствовать в программе вне зависимости от доходов. Поддержка действует бессрочно, сообщает пресс-служба регионального правительства. Разобраться помогут социальные кураторы. Узнать подробности также можно в центрах «Мои Документы» или по номеру: 8-800-450-48-48, добавочный 2.

Напомним, студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий собрали посылку для участников СВО. Учащиеся сделали шесть печек-буржуек, десять треног для походных котелков и 40 блиндажных свечей.