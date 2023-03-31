Металлическую беседку в стиле XIX века поставят на бульваре Сорокина в Липецке

Беседка в стиле 19 века появится на бульваре Виктора Сорокина в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на бульваре Виктора Сорокина поставят беседку в стиле XIX века. Мастера вдохновились исторической постройкой, которая ранее стояла в Верхнем парке. Беседку отольют из металла, а затем покрасят в белый, сообщает пресс-служба мэрии. Под куполом повесят светодиодную ленту.

Бульвар ждут и другие изменения. Подрядчик уложит в центре более 100 квадратов плитки. Специалисты постелют около 40 квадратных метров газона, высадят кустарники гортензии и туи. Также здесь появятся новые фонари.

Напомним, в областном центре к 9 Мая восстановят мемориал Скорбящая мать на Сокольском кладбище. На стену памяти вернут имена земляков, погибших на Великой Отечественной войне.