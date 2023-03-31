В Липецке 24-летний педофил получил 19 лет колонии за растление детей жены

В Липецке педофил получил 19 лет колонии за растление детей жены Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий областной суд вынес приговор 24-летнему дважды судимому мужчине. Отчима признали виновным в том, что он насиловал и бил детей жены. Им не было и 14 лет. За растление и побои педофилу назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ему также запретили на 19 лет работать с детьми. Злодея обязали выплатить несовершеннолетним компенсацию морального вреза – 200 и 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Усманском районе арестовали обвиняемого в убийстве мужчину. По данным следствия, он зверски избил и зарезал свою гостью. Спасти ее не удалось. Теперь жителю региона грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время его заключили под стражу. Подробности здесь.