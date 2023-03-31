В Липецке пассажирам сломанного трамвая пришлось перелезать через ограждение моста Фото: Юлия КЛЮЕВА

В соцсетях Липецка появилось видео со сломанным трамваем. В кадре – электротранспорт, который встал на мосту через Каменный Лог. Выбирающимся на свободу пассажирам пришлось перелезать через ограждение, чтобы попасть на пешеходную дорожку.

Оказалось, что инцидент произошел еще в среду, 29 марта. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, у трамвая маршрута №1 поломался тормозной электромагнит.

- Согласно правилам безопасности, водитель при длительной остановке вне остановочного пункта по требованию пассажиров должен обеспечить их безопасный выход через дверь, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. -Сделать это было невозможно, - пешеходный проход от трамвайных путей отделяет металлическое ограждение.

Липчанам предложили дождаться буксировки, чтобы выйти в безопасном месте. Но пассажиры сами открыли заднюю дверь и начали перепрыгивать через ограждение. Кстати, поломку в электротранспорте устранили. Трамвай вышел на линию. За возвратом денег никто не обращался.