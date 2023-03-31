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НовостиПроисшествия31 марта 2023 14:01

На единственном мосту в селе Нережи под Липецком заделали провал

На глубокую яму пожаловались жители Задонского района
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Специалисты залатали провал на мосту в селе Нережи

Специалисты залатали провал на мосту в селе Нережи

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области заделали провал на мосту, который соединяет село Нережи Задонского района с внешним миром. Об этом lipetsk.kp.ru сообщил глава администрации Юрьевского сельсовета Николай Тюрин.

В эту пятницу 31 марта сельчане пожаловались, что на мосту образовалась глубокая яма. Местная жительница Анастасия выложила видео с переправы в соцсети. По ее словам, это единственная дорога, по которой можно попасть в Нережи в настоящее время. По полю в село не проехать из-за дождей.

- Интересно как скоро решат вопрос? - поинтересовалась девушка.

К счастью, местной администрации удалось справиться с внезапно обрушившейся напастью. Яму оперативно засыпали. Движение по мосту возобновили.