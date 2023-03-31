В Липецке пропал 24-летний мужчина в черной куртке

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 24-летнего мужчину в черной куртке. Басов Максим Сергеевич пропал в областном центре несколько дней назад. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», с 29 марта о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, Волосы русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, ботинки того же цвета.

Просьба ко всем, кто видел Максима Басова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно. Поисковикам требуется помощь добровольцев.