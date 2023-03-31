Предпасхальная ярмарка с куличами и недорогими продуктами состоится в Липецке 8 апреля

Липчан приглашают на предпасхальную ярмарку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка приглашают на предпасхальную ярмарку за куличами и продуктами. Она пройдет в следующую субботу 8 апреля. Торговые ряды развернутся на площади у ОЦКНТиК по адресу: улица Космонавтов, 54а. Время работы с 8.00 до 14.00.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка, липчане и гости города смогут закупиться продуктами к Пасхе. На прилавки выставят мясо, сыры, молочку, овощи, яйца, рыбу, хлебобулочные изделия, сахар, муку, яблоки, подсолнечное масло и тд. Предприятия общепита и хлебозаводы предложат гостям куличи собственного производства.

Также на ярмарке выставят саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, рассаду. И все это по привлекательным ценам.