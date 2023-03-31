Холодную воду отключат жителям улиц Доватора и Депутатская в Липецке 1 апреля

На двух улицах Липецка отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 1 апреля в Липецке отключат холодную воду. Все из-за ремонта на сетях. Специалисты продолжают плановые работы.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улицы Доватора, 12, 12а, 12б, 12а/2, 12а/1, 14а к1, 14а к2, 14а к3, 14в, 16Б. На этот же период времени краны пересохнут в доме №61 по улице Депутатская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №12 на Доватора и №61 на Депутатской. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.

Напомним, что с 1 апреля городской Росводоканал возглавит Вадим Негробов. Его уже представили коллективу предприятия. Ранее мужчина работал в должности первого вице-мэра Липецка. На сессии горсовета 28 марта глава администрации Липецка Евгения Уваркина сообщила, что Вадим Негробов покидает свой пост.