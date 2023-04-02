3 апреля в Липецке отключат воду на улицах Советской и Каменный Лог

«РВК-Липецк» продолжает ремонт на сетях. Из-за чего временно ограничат подачу холодной воды потребителям. по адресам: 3 апреля с 10:00 до 20:00 ресурса не будет по адресам:

- ул. Каменный Лог, 9 (подвоз воды здесь же);

- частный сектор: ул. Садовая (подвоз - Садовая, 35).

3 апреля также пройдут работы на электрических сетях. Подачу электроэнергии прекратят с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Московская, д. 6а; пр. Северный, д. 11.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.