Водитель «Фольксвагена» и дети 3 и 5 лет пострадали в ДТП с «Опелем» в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 2 апреля в Липецке в ДТП с иномарками пострадали водитель и маленькие дети. Авария произошла на Северном проезде. Там столкнулись «Фольксваген» и «Опель». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травму получил 36-летний мужчина за рулем первой легковушки. Он в больнице. Также пострадали три пассажира, в тем числе дети 3 и 5 лет. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили.

Ранее 1 апреля в Усмани на улице Карла Маркса 19-летний водитель ВАЗ-2110 врезался в столб. Его на скорой увезли в больницу. В тот же день в областном центре на улице Московской 52-летний мужчина за рулем ГАЗа сбил 14-летнего пешехода. Подросток получил травмы. Парень будет лечиться дома.

По всем фактам ДТП проводится расследование.