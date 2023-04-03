Два спасательных расчета тушили пожар в жилом доме в селе под Липецком

В селе Тербуны Липецкой области горел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 2 апреля в Липецкой области загорелся жилой дом. Пожар случился в селе Тербуны на улице Зеленая. На месте работали 2 спасательных расчета и 2 добровольца из дружины. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил крышу мансардного этажа на площади 35 кв.м., а также внутреннюю отделку дома на площади 10 кв.м. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Еще один дом полыхал в селе Чамлык Никольское в Добринском районе. Деревянное здание тушили 2 пожарных отделения. Пламя уничтожило вещи на площади 25 кв.м., а также отделку. А в многоэтажке по улице Мичурина в Липецке замкнуло электропроводку. Обошлось без открытого огня.

Днем ранее, 1 апреля, на улице Гагарина вспыхнул «Шевроле Лачетти». Сгорел моторный отсек иномарки. В селе Подгорное пламя уничтожило чердак в кирпичном доме.