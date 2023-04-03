В Липецкой области клещи напали на 27 человек

Клещи начали нападать на липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области к 31 марта клещи напали на 27 человек. Первый покус в 2023 году зарегистрировали 4 января. Годом ранее клещи проснулись намного позже – 24 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в области клещи являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза. Вирус клещевого энцефалита в регионе не циркулирует.

Напомним, что в Липецке клещей проверяют на базе 3 лабораторий. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на Гагарина, 60А, телефон 27-70-19. В ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» на Космонавтов, 37А, телефоны: 33-43-56, 33-43-48, 33-43-87. Также сдать клеща можно в ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по улице Марины Расковой, 18, телефон 55-90-40.