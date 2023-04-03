6,3 миллиарда заплатили жители Липецкой области за страховки

В 2022 году жители Липецкой области заплатили 6,3 миллиона за страховки Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2022 году жители Липецкой области заплатили за страховки 6,3 миллиардов рублей. Липчане купили более 540 тысяч полисов. Страхователям выплатили около 4 миллиардов.

Чаще всего жители региона оформляли ОСАГО – каждый четвертый. Это обязательный документ для владельца авто. По договору в случае ДТП страховая компания возмещает ущерб пострадавшим и их имуществу. Также каждый тринадцатый решил предусмотреть полис для имущества, каждый восемнадцатый застраховал себя, сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, безработная липчанка обманом взяла микрозайм в 44 134 рубля. Любительница легких денег занесла ложные данные о месте работы и доходе. Как оказалось, жительница областного центра не собиралась возвращать кредит.