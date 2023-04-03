На строительство очистных в Задонске выделили 546 миллионов из федерального бюджета

Липецкой области выделили из федеральной казны 546 миллионов на строительство очистных в Задонске Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкой области выделили из федеральной казны 546,1 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в Задонске. Часть денег также направили из регионального и районного бюджетов.

Специалисты не отстают от графика – земляные работы уже завершили. Сейчас строители возводят биоочищающие конструкции с производительностью 1500 кубометров. Также рабочие трудятся над канализационными коллекторами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Старые очистные действуют с перебоями – оборудование испортилось на 97%. Новая система уменьшит воздействие на окружающую среду и сделает жизнь горожан комфортнее.

Напомним, правительство Липецкой области показало, как будет выглядеть лагерь «Прометей» после реконструкции. Специалисты уже приступили к ремонту.