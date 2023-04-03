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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 10:22

В Липецке мошенник продал мужчине несуществующий ноутбук за 205 тысяч рублей

Аферист отдал липчанину поддельный паспорт на технику, взял предоплату и скрылся
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке мошенник продал мужчине несуществующий ноутбук за 205 тысяч рублей

В Липецке мошенник продал мужчине несуществующий ноутбук за 205 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка купил у мошенника несуществующий ноутбук за 205 тысяч рублей. Сначала 33-летний аферист продал реальный ноутбук в интернете за ту же цену. Он забыл удалить объявление с сайта и к нему обратился 41-летний пользователь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предприимчивый горожанин решил не отказывать новому покупателю. Он изготовил дубликат паспорта на ноутбук и встретился с липчаниным у одного из гипермаркетов. Мошенник отдал «паспорт на изделие» и забрал 100% оплату за ноутбук.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Оперативники задержали предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – до 5 лет тюрьмы.